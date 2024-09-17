Şirkete gümrük muafiyeti tanıdı
Sakarya Hendek’te Oba Makarna fabrikasının silo bölümünde meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi, altısı ağır 30 işçi yaralandı. Oba Makarna’nın borsadaki hisseleri bu patlamanın ardından geçici bir süreliğine işleme kapatıldı.
Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Gazitantep Şahitkamil’de 4. organize sanayi bölgesindeki fabrikasına dahilde işleme izin belgesi verildi.
Bu kapsamda Oba Makarnacılık’ın 5 milyon 92 bin dolarlık ön görülen ihracatına gümrük muafiyeti uygulanacak. Söz konusu belge 792 bin 533 dolarlık ön görülen ithalatı da kapsıyor.
Öte yandan makarna fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Mesut Şimay (27), dün Akyazı ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aynı ilçedeki aile mezarlığına gömüldü.
16 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna’ya ait fabrikada patlama meydana geldi. 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, yaralılardan birinin 12 yaşındaki çocuk olduğu bilgisini paylaşarak, "Babasıyla iş yerine geldiği için, babasıyla orada bulunduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. Şu anki bilgiler bu şekilde" dedi.
Bu arada Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.
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