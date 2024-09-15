Fabrikadaki patlamada yaralı sayısı arttı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 20:13

Güncelleme: 15.09.2024 - 22:21

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

30 kişinin yaralandığı patlamanın ardından ekipler, fabrikada soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı.

Cesedin kimliği yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ilimiz Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yapılan soğutma çalışmaları esnasında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, fabrika yetkililerince fabrika içerisinde herhangi bir vatandaşımızın/çalışanın bulunmadığı beyan edilmiştir" denildi.

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada işçi Mesut Simay'ın ailesi tüm hastaneleri dolaşmasına rağmen Simay'ı bulamadı.

Fabrikanın 5'inci katında merdivenlerde yanarak ölü bulunduktan sonra otopsi merkezine götürülen erkek cesedin teşhisi için aile otopsi merkezine çağrıldı.

Ailenin teşhisi sonrası ölen kişinin Mesut Simay olduğu belirlendi. Kimliğin kesin teşhisi için adli tıp kurumunda DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi.