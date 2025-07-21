Şirketler yasadan sonra nefes bile almadı! Fındıklı’da numune arayışı…

Sabah saatlerinde şirket tarafından gönderilen ekipler Çağlayan köyü Gürcüdüzü ve Çamlık yaylası mevkiinde numune arama işlemlerine başladı. Numune alınan bölgeye giden yurttaşlar, doğal alanların talan edilmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Bölge halkı ve şirket yetkilileri arasında yaşanan tartışmalar sonucu, ekiplerin barkodladığı numune taşları şirket görevlilerinden alındı. Tüprag’ın belediye ya da kaymakamlık izni olmadan gelen bölgeye geldiği ifade edildi.

Maden faaliyetlerine tepki gösteren yurttaşlara destek için bölgeye, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve VİÇEM Çevre Meclisi üyeleri de geldi. Yurttaşlar, Tüprag ekipleri bulundukları aracı vatandaşların üzerine sürdüğün öne sürdü. Olayın ardından karakola giden bölge halkı, işleminin yasalara aykırı olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Karakoldaki işlemlerin ardından Fındıklı halkı yürüyüş gerçekletirerek meydanda basın açıklaması gerçekleştirdi.