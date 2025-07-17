Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile İletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Şırnak önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Şırnak'tan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Şırnak’ın telefon kodu kaç? Şırnak’ın alan kodu kaç?

ŞIRNAK'IN TELEFON KODU KAÇ?

Şırnak iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0486’dür. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Şırnak için bu kod 486 olarak belirlenmiştir.

ŞIRNAK'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILIR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.