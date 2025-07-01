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Şırnak’ta 3 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi’ kararı!

Şırnak’ta 3 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi’ kararı!

1.07.2025 12:13:00
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İHA
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Şırnak’ta 3 bölge için 'geçici özel güvenlik bölgesi’ kararı!

Şırnak Valiliği; Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerinin, 2 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, yurttaşların yasaklı bölgelere karşı duyarlı olması istendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak ili mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (c) fırkası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak Valiliğince; merkez-Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Giresumunu Dağı, Eksikdağ ve Meydandağı bölgelerine gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 02 Temmuz 2025 - 03 Temmuz 2025 tarihleri arasında 2 iki gün 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur."


İlgili Konular: #Güvenlik #Şırnak Valiliği #özel bölge

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