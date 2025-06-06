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Şırnak Valiliği açıkladı: Polis tutuklandı, soruşturma başlatıldı

Şırnak Valiliği açıkladı: Polis tutuklandı, soruşturma başlatıldı

6.06.2025 00:18:00
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İHA
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Şırnak Valiliği açıkladı: Polis tutuklandı, soruşturma başlatıldı

Şırnak Valiliği, 'ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının' şüphelisi polis memurunun tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, idari soruşturma başlatıldığı da duyuruldu.

Şırnak Valiliği, ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının şüphelisi polis memurunun tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "5 Haziren 2025 günü saat 00.30 sıralarında ilimiz merkezinde meydana gelen ısrarlı takip ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının şüphelisi olan polis memuru, gün içerisinde adli makamlara sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Şırnak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada, ayrıca idari yönden adı geçen şahsın görevden uzaklaştırıldığını, konuya ilişkin müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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