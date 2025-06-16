Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şırnak'ta acı olay: Elektrik akımına kapılan Elif, öldü

Şırnak'ta acı olay: Elektrik akımına kapılan Elif, öldü

16.06.2025 12:43:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şırnak'ta acı olay: Elektrik akımına kapılan Elif, öldü

Şırnak’ta evlerinde elektrik akımına kapılan Elif Uçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde meydana geldi. 

Evlerinde elektrik akımına kapılan Elif Uçar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

KURTARILAMADI

Uçar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Elif Uçar’ın cenazesinin, hastane morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Yeniaslanbaşar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

İlgili Konular: #elektrik #Şırnak