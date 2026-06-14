Şırnak'ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

Güçlükonak ilçesi Cehennem Deresi mevkiindeöğleden sonra piknik yapmak için bölgeye giden 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne girdi.
Bu sırada Velat Çetin suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen gözden kaybolan Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Velat Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.