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Şırnak'ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

Şırnak'ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

14.06.2026 17:53:00
Güncellenme:
DHA
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Şırnak'ta acı olay: Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Velat Çetin (28), boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Güçlükonak ilçesi Cehennem Deresi mevkiindeöğleden sonra piknik yapmak için bölgeye giden 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne girdi.

Bu sırada Velat Çetin suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen gözden kaybolan Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Velat Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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