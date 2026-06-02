Şırnak'ta iş cinayeti: İş makinesinin altında kaldılar

2.06.2026 12:27:00
DHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tamir ettikleri iş makinesinin altında kalan 2 kişiden 35 yaşındaki Mehmet Emin Akman hayatını kaybetti.
Olay, dün öğleden sonra, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tamir atölyesinde yaşandı.

İddiaya göre; tamir işlemi sırasında meydana gelen kazada Mehmet Emin Akman ile Halit Akyel, kepçenin altında kalıp yaralandı. İhbar üzerine adrese, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kaldırıldıkları Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mehmet Emin Akman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akman’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Denizli'de iş cinayeti: İnşattan düşen duvar ustası hastanede hayatını kaybetti Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan duvar ustası Tarkan Bulut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
EMEP'ten Aliağa'daki iş cinayetlerine tepki: 'En az 21 işçi hayatını kaybetti' Emek Partisi, TBMM'de araştırma önergesi verilen İzmir Aliağa'da ağır sanayi havzasındaki iş cinayetlerinin nedenlerinin açığa çıkarılmasını isteyerek, "Aliağa’da işçinin canını, halk sağlığını ve doğayı sermayenin kâr hırsına teslim eden bu düzen açığa çıkarılmalı; sorumlular hesap vermelidir" çağrısı yaptı.
Hatay'da iş cinayeti: Eski muhtar hayatını kaybetti Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalıştığı sırada ağır yaralanan eski muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Şahsın uzun yıllar görev yaptığı mahallede toprağa verileceği belirtildi.