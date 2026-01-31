Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şırnak'ta minibüs takla attı: Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

31.01.2026 12:54:00
DHA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayganlaşan yolda takla atan minibüsteki Irak uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Cizre ilçesi Yolaçan köyü mevkisinde meydana geldi. Nusaybin'den Cizre yönüne giden 06 MD 4875 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yol kenarına devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si kurtarılamadı.

Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Takla atan minibüste hayatını kaybeden 2 kişinin, Irak uyruklu Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (60) oldukları belirlendi. Yaralanan 6 kişinin de Irak uyruklu oldukları bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Trafik #Cizre #trafik kazaları