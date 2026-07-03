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Şırnak'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

3.07.2026 09:29:00
Güncellenme:
DHA
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Şırnak'ta otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Cizre-Nusaybin kara yolunda sabah saatlerinde M.T.E.’nin (35) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada, sürücü ile otomobildeki Z.D. (37) ve Murat Gencer (46) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Murat Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gencer’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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