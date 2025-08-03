Şırnak’taki 5 bölgede 9 günlük yasak!

Şırnak'ta Beytüşşebap ilçesindeki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerinde 9 günlük "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilik, Beytüşşebap ilçesindeki 5 bölgenin 9 gün süreyle ''geçici özel güvenlik bölgesi'' ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebeldağları bölgelerinin 4 Ağustos 2025 -12 Ağustos 2025 tarihleri arasında 9 gün "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yurttaşların bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.