Şırnak Üniversitesi’nde kontenjanlar dolmadı: İki bölüm boş kaldı!

Milyonlarca gencin merakla beklediği üniversite tercih sonuçları dün açıklandı. Sonuçların ardından üniversitelerin kontenjan durumu da netleşti.

Yerleştirme sonuçlarına göre Şırnak Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü için ayrılan 10 kişilik ve Maden Mühendisliği Bölümü için ayrılan 15 kişilik kontenjana hiçbir başvuru yapılmadı. Her iki bölüm tamamen boş kaldı.

İKİ BÖLÜM BOŞ KALDI

Özellikle Gabar Dağı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen petrol keşfinin ardından açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nde de 21 kontenjandan 10'u doldu. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için ayrılan 10 kişilik kontenjana sadece 2 öğrenci yerleşti.

Buna karşın üniversitenin diğer lisans programları ile 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinde kontenjanların tamamen dolduğu öğrenildi.