Şırnak Üniversitesi’nde ruhsatsız işletme zinciri

Eylül ayında yayımlanan Sayıştay Denetim Raporu, Şırnak Üniversitesi’nde yıllardır süren usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Kampüs içinde kiraya verilen ticari işletmelerin bir kısmının işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, üniversite yönetiminin ise bu alanlarda hiçbir denetim yapmadığı tespit edildi.

Raporun en çarpıcı bulgularından bir diğer konu ise kiraya verilen alanlarda sözleşme hükümlerinin hiç uygulanmamış olması. Kira sözleşmelerinde yer alan hijyen, gıda güvenliği, fiyat kontrolü, kullanılan malzeme standardı, çalışma düzeni ve yangın güvenliği gibi kritik başlıkların hiçbirinin düzenli olarak denetlenmediği ortaya çıktı.

Rapor, denetimsiz işletmelerin sadece bürokratik bir sorun olmadığını, öğrenciler ve personel için ciddi sağlık ve güvenlik riskleri yarattığını kaydetti.

Sayıştay, ruhsatsız işletmelerin vergi takibinin yapılamayacağına dikkat çekerek kayıt dışılığın kamu zararına yol açtığına da dikkat çekti.