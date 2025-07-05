Şırnak Valiliği duyurdu: Gabar Dağı'nda çıkan yangınlar kontrol altında

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi ile Siirt sınırında yer alan Yarımcı, Kırkağaç ve Gabar Dağı Yenidemir köylerinde dün öğle saatlerinde çıkan örtü ve orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bir helikopter de havadan destek verdi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucunda yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şırnak Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Gabar Yenidemir köyü mevkisinde çıkan yangın, 1 helikopter, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 4 pikap, itfaiye aracı, TPAO Bölge Müdürlüğü’ne ait su tankeri ve ekibi, İl Özel İdare arazözü ve tüm ekipler ile müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır.”