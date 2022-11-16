Şırnak Valiliği'nden MHP'li Mehmet Emin İlhan hakkında açıklama
Şırnak Valiliği, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefondan İstanbul'daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren şahısla yapılan görüşmelerle ilgili açıklama yaptı.
İstanbul’un en işlek semtlerinden Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’daki bombalı saldırı sonucunda altı kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
MHP’nin Şırnak Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan’ın da ifadeye çağırıldığı öne sürülmüş, İlhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada; ''Bilgim ve rızam dışında GSM operatörü üzerinden 24 Nisan 2019'da adıma bir hat çıkarılmış. Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı 3 hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır'' ifadelerini kullanmıştı.
Gözaltına alınan Ahlam Albashir ve MHP’li Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı bir hat arasında iki görüşme geçtiği tespit edildiği iddia edilmişti. HTS kayıtlarında, İlhan’ın adına kayıtlı bir telefon hattıyla Albashir’in kullandığı hat arasında iki kez arama yapıldığı yer almıştı.
İlhan, ‘telefon hattının bilgisi ve rızası dışında çıkarıldığını’ iddia ederek "Bilgim ve rızam dışında GSM operatörü üzerinden 24 Nisan 2019'da adıma bir hat çıkarılmış. Adıma kayıtlı, ben, eşim ve çocuğumun kullandığı 3 hat dışında kimlik bilgilerim ele geçirilerek çıkartılan hat aracılığıyla şahsım ve partim üzerinde bir oyun tertip edilmeye çalışılmaktadır" demişti.
VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI
Şırnak Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu. Şırnak Valiliği’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
- GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasadışı yollarla çıkarılarak hattın üçüncü şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin cumhuriyet başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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