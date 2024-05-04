Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü

Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:03

Güncelleme: 04.05.2024 - 18:13

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sağanak sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Öğle saatlerinde Cizre ilçesinde etkili olan sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi. Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı. Ekipler, tıkanan rögarları açtı.

Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

METEOROLOJİ GÜNEYDOĞU ANADOLU'YU UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede bugünkü yağışlara ilave olarak pazar sabahı ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu (Midyat ve Dargeçit) ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.