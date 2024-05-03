Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:52
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.


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