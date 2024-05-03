Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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