Şırnak'ta polis memuru intihar etti

25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:37

Şırnak'ta görev yapan 28 yaşındaki polis memuru Talip Bayan, kendi evinde tabancasıyla yaşamına son verdi.

Talip Bayan'ın acı haberi Bursa'nın Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bayan'ın evli ve eşinin de polis olduğu öğrenildi.

Talip Bayan'ın cenazesinin ikindi namazının ardından Hocahasan Camisi'nden kaldırılacağı ve Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.