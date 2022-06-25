Şırnak'ta polis memuru intihar etti

Şırnak’ın İdil İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Talip Bayan isimli polis memuru eşi ile birlikte yaşadığı evde beylik tabancasıyla intihar etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:37
Şırnak'ta polis memuru intihar etti
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Şırnak'ta görev yapan 28 yaşındaki polis memuru Talip Bayan, kendi evinde tabancasıyla yaşamına son verdi.

Talip Bayan'ın acı haberi Bursa'nın Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bayan'ın evli ve eşinin de polis olduğu öğrenildi.

Talip Bayan'ın cenazesinin ikindi namazının ardından Hocahasan Camisi'nden kaldırılacağı ve Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.


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