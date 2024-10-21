Şırnak'ta 1.5 yaşındaki bebek bıçağın üzerine düşerek yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bıçak üzerine düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki Kerem S., ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Şırnak'ta 1.5 yaşındaki bebek bıçağın üzerine düşerek yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:31

Olay, öğle saatlerinde Silopi ilçesinde meydana geldi. Kerem S., evinde oyun oynadığı sırada iddiaya göre bıçağın üzerine düşerek yaralandı.

Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerem S.'nin ilk müdahale sonrası Diyarbakır'a sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve kontrol komuta merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından bölgeye ambulans helikopter gönderildi.

İlçeye gelen ambulans helikopter, hastane yanındaki Nevruz Parkı'na iniş yaptı. Buraya ambulansla getirilen Kerem S., ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kerem S., burada tedavi altına alındı.

 

 


Etiketler: #Şırnak #bebek

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