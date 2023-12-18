Şırnak’ta 3 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlarda 3’ü ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu 5 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına 5 şüpheliden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İkna yoluyla teslim olan 3 örgüt mensubunun işlemleri devam ediyor.
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