Şırnak’ta 3 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

Yayınlanma: 18.12.2023 - 18:10

Güncelleme: 18.12.2023 - 19:27

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına 5 şüpheliden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İkna yoluyla teslim olan 3 örgüt mensubunun işlemleri devam ediyor.