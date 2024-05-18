Şırnak'ta, 60 dönüm buğday ekili alan yandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü.
İdil ilçesine bağlı Alakamış köyünde, dün akşam saatlerinde buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 60 dönüm arazi zarar görürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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