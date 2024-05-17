Avcılar'da restoranda yangın paniği! Gözyaşları içinde izlediler...

Avcılar’da bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kadına ambulansta müdahale edildi. Restoranın sahibi çift, söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:12
Avcılar'da restoranda yangın paniği! Gözyaşları içinde izlediler...
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Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi üzerinde bulunan Salih Emek ve eşinin işlettiği restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kadına ambulansta müdahale edildi.

Emek çifti ise söndürme çalışmalarını gözyaşı içerisinde izledi.


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