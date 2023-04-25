Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 08:59
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
Abone Ol google-news

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 0,87 gram metamfetamin, bin 500 paket sigara, 5 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 8 adet elektronik emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 9’u kaçakçılık, 14’ü asayiş ve 1 şüpheli evrakta sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.


Şırnak Asayiş Operasyon

İlgili Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Sudan'daki Fransızlar için 'hızlı tahliye operasyonu'

Sudan'daki Fransızlar için 'hızlı tahliye operasyonu'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler