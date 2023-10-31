Antalya'da kaçakçılık operasyonu... 6 şüpheli gözaltına alındı!
Antalya'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.
Adres ve araçlarda yapılan aramalarda; 6 bin litre kaçak akaryakıt, 150 kilogram nargile tütünü, 30 adet cep telefonu, 22 adet akıllı saat, 265 adet gümrük kaçağı bluetooth kulaklık ile 200 adet cep telefonu ve akıllı saat aksesuarı ele geçirildi.
Polis ekiplerinin, kaçak ürünlerle ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldığı aktarıldı.
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