Şırnak’ta eşini ve üç kızını öldüren zanlı tutuklandı
Şırnak’ın İdil ilçesinde eşi ile 3 kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler ise ilçeye gönderildi.
Şırnak’ın İdil ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’ı öldüren baba Hasan Karaaslan, emniyet güçlerine teslim olduktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla İdil ilçesinin merkez mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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