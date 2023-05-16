Şırnak'ta üç asker şehit oldu

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:43

Güncelleme: 16.05.2023 - 14:29

İçişleri Bakanlığı, kentte yürütülen terör operasyonunda iki jandarmanın şehit olduğunu, bir jandarma personeli ile bir korucunun ağır yaralandığını duyurdu. Operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ŞEHİT SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ

Bakanlık son olarak Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında ağır yaralı jandarma personelimiz şehit olmuş, şehit sayımız 3'e yükselmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.