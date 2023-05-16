Şırnak'ta üç asker şehit oldu
Şırnak'taki terör operasyonunda iki jandarma şehit oldu, bir jandarma personeli ile bir korucu ağır yaralandı. İçişleri'nden yapılan açıklamada yaralı jandarma personelinin de şehit düştüğü ve şehit sayısının üçe yükseldiği duyuruldu. Operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, kentte yürütülen terör operasyonunda iki jandarmanın şehit olduğunu, bir jandarma personeli ile bir korucunun ağır yaralandığını duyurdu. Operasyonda üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ŞEHİT SAYISI ÜÇE YÜKSELDİ
Bakanlık son olarak Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan jandarma personelinin şehit olduğunu, operasyonda şehit sayısının 3'e çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Operasyon kapsamında ağır yaralı jandarma personelimiz şehit olmuş, şehit sayımız 3'e yükselmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
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