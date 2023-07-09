Şırnak'ta işkence görmüş erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait olduğu belirlendi.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda köy kırsalında bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim’e ait, vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi.
Kilim’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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