Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 55 gözaltı

Şırnak'ta, son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:15
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 55 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Kasım'da kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 10 bin 240 kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.


Şırnak Kaçakçılık kaçak sigara

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