Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 55 gözaltı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:15

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Kasım'da kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 10 bin 240 kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.