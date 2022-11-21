Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 55 gözaltı
Şırnak'ta, son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Kasım'da kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 55 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 10 bin 240 kaçak sigara ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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