Şırnak’ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 73 gözaltı

12 Temmuz 2022 Salı, 11:16

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 04 - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 1 kilo 46,75 gram metamfetamin, 0,66 gram eroin, 5 bin 741 paket kaçak sigara, 219 kilogram tütün, 90 adet puro, 15 adet elektronik sigara, 78 bin makaron ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 34’ü kaçakçılık, 36’ı asayiş, 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 73 şüpheli gözaltına alındı.