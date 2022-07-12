Şırnak’ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 73 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Şırnak’ta yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 73 kişi gözaltına alındı.

İHA
12 Temmuz 2022 Salı, 11:16
Şırnak’ta 'kaçakçılık' ve 'asayiş' operasyonu: 73 gözaltı
Abone Ol google-news

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 04 - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 1 kilo 46,75 gram metamfetamin, 0,66 gram eroin, 5 bin 741 paket kaçak sigara, 219 kilogram tütün, 90 adet puro, 15 adet elektronik sigara, 78 bin makaron ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 34’ü kaçakçılık, 36’ı asayiş, 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 73 şüpheli gözaltına alındı.


Şırnak Kaçakçılık Asayiş
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler