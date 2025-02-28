Şırnak'ta kan donduran olay! İple boğduğu bebeğini poşete koyup araziye attı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, yeni doğmuş bir kız bebeğin iple boğularak öldürülüp poşet içinde araziye atıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, bebeğin annesinin A.S. olduğu tespit edildi.

Şırnak'ta kan donduran olay! İple boğduğu bebeğini poşete koyup araziye attı
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:51

Esenli köyü kırsalında araziye atılmış bir poşetin içinde yeni doğmuş bebeğin cansız bedenini görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde bebeğin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Otopside ölüm nedeni kesinleşirken, DNA testiyle annenin kimliği belirlendi. A.S. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Bebeğin cansız bedeni, işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Şırnak #Silopi

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