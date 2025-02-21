Kütahya'da erkek vahşeti: 3 aylık hamile eşini tüfekle yaraladı
Kütahya’da 3 aylık hamile eşi Firdevs K.’yi (19) sokak ortasında tüfekle vurup yaralayan Yaşar K. (20), tutuklandı.
Osmangazi Mahallesi Nergis Sokak’ta bir süre önce eşi Yaşar K. ile tartışan Firdevs K., dün annesinin evine gitti. Yaşar K., sokakta gördüğü 3 aylık hamile eşi Firdevs K.’yi tüfekle vurup kaçtı.
Yaralanan Firdevs K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan Yaşar K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla Sultanbağı Mahallesi Geçit Sokak’ta tüfekle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan Yaşar K.’nin suçunu itiraf ederek eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü öne sürerek, annesinin evine gitmesini kaldıramadığı için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Tedavisi süren Firdevs K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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