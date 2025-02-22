Şırnak'ta kan donduran olay: Poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu

Şırnak'ta bir köy kırsalında, poşet içerisinde yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta kan donduran olay: Poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu
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DHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 18:43

Yenişehir Mahallesi Esenli köyü yolu üzerinde bir çoban, koyunlarını otlattığı sırada bir köpeğin ağzında bir şeylerle uğraştığını fark etti.

Durumu yakından inceleyen çoban, bir bebek cesedi olabileceğinden şüphelenerek çevredeki insanlardan yardım istedi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HENÜZ 3-4 GÜNLÜK

Yapılan ilk incelemelerde, poşet içinde bulunan bebeğin 3-4 günlük bir kız çocuğu olduğu tespit edildi. Bebeğin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi otopsiye gönderilirken, Silopi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik güçleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından bölgeye bırakıldığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #Soruşturma #kız çocuğu #poşet

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