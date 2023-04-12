Şırnak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: İki ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Yayınlanma: 12.04.2023 - 21:40

Güncelleme: 12.04.2023 - 21:41

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Dağlık ve engebeli bir yapıya sahip iki ilçede aralıksız yağan yağmur, sele neden oldu. Yağış nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı, evleri su bastı. Başaran köyü Muhtarı Ramazan Gükçe, her yıl sel manzarasıyla karşılaştıklarını belirterek, "Habur Çayı coşuyor, evlere kadar geliyor, yolları kapattı. Bahçelere zarar verdi. Devlet Su İşlerine yazı yazdım. Geldiler, burada duvar yapacaklarını söylediler. Ama daha gelmediler, inşallah yapılır. Burada birçok aile mağdur kalıyor" dedi.

Uludere ilçesinde ise Besta bölgesinde kısa süreliğine Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı. Şenoba ve Uludere belediye ekipleri menfezlerde biriken çöp yığınlarını temizlemeye başladı.

SİLOPİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Silopi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yoğun sağanak yağmur nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 12 Nisan 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.

BEYTÜŞŞEBAP’TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. İlçe Kaymakamlığı, 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemizde etkili olan yağış nedeniyle 13.04.2023 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.