Şırnak'ta okullar tatil mi? Şırnak'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şırnak'ın bir ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Peki, Şırnak'ta okullar tatil mi? Şırnak'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından ''Şırnak'ta okullar tatil mi? Şırnak'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?
İlçe Kaymakamlığı, 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemizde etkili olan yağış nedeniyle 13.04.2023 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.
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