Şırnak'ta seçimi kim kazandı? Şırnak başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Şırnak yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Şırnak'ta seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Şırnak yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:55
Şırnak'ta seçimi kim kazandı? Şırnak başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Şırnak yerel seçim sonuçları....
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Şırnaklılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Şırnak'ta seçimi hangi aday kazandı? 

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde AKP'den Mehmet Yarka, DEM Partiden ise Turan Saltan başkan adayı olarak aday gösterildi.

ŞIRNAK'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Şırnak 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


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