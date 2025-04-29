Şırnak'ta sır ölüm: Çobanın cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvan otlatmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan çoban Hacı Kara (60), arazide ölü bulundu.

Şırnak'ta sır ölüm: Çobanın cansız bedeni bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:44

Uludere ilçesi Hilal beldesi kırsalında hayvanlarını otlatmaya giden çoban Hacı Kara, evine dönmedi. Bir süre sonra hayvanların ağıla sahipsiz dönmesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramalarda, Kara'nın arazide cansız bedeni bulundu.

Yapılan ilk incelemede Hacı Kara'nın vücudunda herhangi bir yara ve darp izinin bulunmadığı, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hacı Kara'nın cenazesi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #112 Acil #Şırnak

İlgili Haberler

Şırnak’taki 'çoban' cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler tutuklandı

Şırnak’taki 'çoban' cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler tutuklandı
Şırnak Valiliği duyurdu: 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi, girişler yasaklandı!

Şırnak Valiliği duyurdu: 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi, girişler yasaklandı!
Şırnak’ta bazı alanlar ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Şırnak’ta bazı alanlar ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler