Şırnak'ta sır ölüm: Çobanın cansız bedeni bulundu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayvan otlatmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan çoban Hacı Kara (60), arazide ölü bulundu.
Uludere ilçesi Hilal beldesi kırsalında hayvanlarını otlatmaya giden çoban Hacı Kara, evine dönmedi. Bir süre sonra hayvanların ağıla sahipsiz dönmesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramalarda, Kara'nın arazide cansız bedeni bulundu.
Yapılan ilk incelemede Hacı Kara'nın vücudunda herhangi bir yara ve darp izinin bulunmadığı, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hacı Kara'nın cenazesi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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