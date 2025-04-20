Şırnak’taki 'çoban' cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler tutuklandı

Şırnak’ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlattığı esnada 15 defa bıçaklanarak öldürülen Kamil Aslan cinayeti şüphelileri tutuklandı.

Şırnak’taki 'çoban' cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 11:51

9 Nisan’da ilçenin Sırtköy beldesine bağlı Beyaz Tepe bölgesinde hayvanları otlatmaya götüren Kamil Aslan, akşam saatlerinde hayvanların sahipsiz gelmesi üzerine harekete geçen köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirerek arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

TUTUKLANDILAR

Hayvanları otlattığı yerde 15 yerinden bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunan Aslan’ın cinayet şüphelileri S.A. ve A.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden S.A., mahkemede verdiği ifadede, "Biz 3 arkadaş babama ait olan 3 koyunu daha önce satarak aldığımız parayı hep birlikte harcadık. Kamil Aslan, durumu gidip babama anlatarak, şikayet ederek, beni öldüreceğini söylüyordu. Kamil Aslan beni öldürmeden ben onu öldürdüm" dedi.


Etiketler: #Şırnak

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