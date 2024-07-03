Şırnak’ta TIR’a arkadan çarpan tankerin sürücüsü öldü

Şırnak’ta TIR’a arkadan çarpan tankerin şoförü Mehmet Ateş, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:52
Şırnak’ta TIR’a arkadan çarpan tankerin sürücüsü öldü
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Feci kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Cizre-Nusaybin kara yolu Köyceğiz karakolu mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ateş yönetimindeki 06 DOT 69 plakalı tanker, önünde seyreden 21 ABY 953 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, tanker şoförü Mehmet Ateş’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ateş’in cenazesi, otopsi için Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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