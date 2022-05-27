Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette; 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda Kalaşnikof piyade tüfeği ve Mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-5' operasyonları kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen istihbari çalışmalar sonucu Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet Mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
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