Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette; 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
27 Mayıs 2022 Cuma, 15:57
Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda Kalaşnikof piyade tüfeği ve Mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-5' operasyonları kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen istihbari çalışmalar sonucu Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet Mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.



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