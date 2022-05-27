Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

27 Mayıs 2022 Cuma, 15:57

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette çok sayıda Kalaşnikof piyade tüfeği ve Mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-5' operasyonları kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen istihbari çalışmalar sonucu Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet Mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.





