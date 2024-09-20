Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Şırnak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 14:19

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U., F.A., Ç.A., S.N., Ç.T., C.P. ve R.Ü., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 şüpheli ise serbest bırakıldı.

 


Etiketler: #Şırnak #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
Siyasal uyuşturucu

Siyasal uyuşturucu
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler