Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Şırnak'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U., F.A., Ç.A., S.N., Ç.T., C.P. ve R.Ü., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
9 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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