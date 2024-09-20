Siyasal uyuşturucu

20 Eylül 2024 Cuma

Medya dediğin böyle zamanlarda lazım. Ne güzel oynatılıyor cambaz. Herkesin ağzı açık cambazı seyrediyor, cebinden haberi yok. Tüm Türkiye adli bir olaya, Narin Güran’ın öldürülmesine kilitlendi. Televizyonların “her şeyologları” iş başında. Bir ayı aşkındır, “Katil kim, Narin’i kim öldürdü, niye öldürdü” sorularını tartışıyoruz. Jandarma doğal olarak bazı senaryolar üzerinden hareket ediyor. Ancak kim suçlu, kim suçsuz bilen yok. Olayın çözümünün uzun sürmesi, iktidarın işine geliyor. Şüphelilerin ifadeleri, haklarında verilen kararlar başsavcıdan önce iktidarı öven televizyonlara servis ediliyor.

Diyarbakır yetmedi, Tekirdağ’dan bir uç vaka geliyor. İnsanlara ürkütücü bir masal gibi izletiliyor yaşam.

Medya, ne güzel uyuşturarak uyutuyor kitleyi değil mi?

Oysa açlık, yoksulluk sınırı, asgari ücretlinin düşen alım gücü... Hatırlayan var mı böyle şeyleri? Ya hatırlatan...

Haberiniz olsun, çiftçi çöktü, işletmeler konkordato, iflas kuyruğunda. “İşsizlik patlayacak” diye herkes uyarıyor, umursayan yok.

Son ayların gözde yatırım aracı yatırım fonları. Boğazından kısarak artırdıklarını iktidarın gerçek dışı ekonomi politikalarından korumak isteyenler fonlara yönelmiş. Ayrıntılar Takasbank’ın internet sitesinde var. Yatırımları 1-5 milyon arası olanlar, 5-10 milyon arası olanlar 10 milyon üzeri olanlar... Sayılar da var, yatırım miktarları da. Karşınıza çıkan tabloyu İsveç’le, Finlandiya ile Hollanda ile kıyaslayınca tek bir gerçek ortaya çıkıyor: Toptan yoksuluz. AKP’nin “büyüttüğü Türkiye” iddiası tam bir yalan.

Yanlış giden hiçbir şeyin sorumlusu olmayan, tohumu, gübreyi, ilacı dışarıdan alarak üretim yapmaya çalışan çiftçinin boğazına çökmüş iktidar: Fiyatları düşür.

Bu işin içinden çıkış yok gibi... Önce şeker ihracını yasakla, sonra ithalatı patlat, elde kalsın yüzbinlerce ton şeker. Sonra? Faturayı üreticiye kes.

Yönetmek ne kadar kolay değil mi?

Bazıları Merkez Bankası ne zaman faizi düşürecek diye fal açıyor. Gerek yok uğraşmayın. Yabancı finans kuruluşları ve bankalar için Türk ekonomisini analiz edenler çözmüş kilit noktayı: Eğer asgari ücrete ve maaşlara yüksek oranlı zam olasılığı varsa, Merkez Bankası’nın faiz indirimine yeni yılda başlaması bekleniyor. Yeni yıldan önce gelirse faiz indirimi; emekliler, asgari ücretliler, sabit ve dar gelirliler... Bilin ki zam güdük kalacak. 2025’te de nefes alamayacaksınız.