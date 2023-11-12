Şırnak'ta yangın: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı
Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.
Şırnak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında K.Y. (12), E.U. (14) U.M.K. (15) ve İ.T. (14) yaralandı.
Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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