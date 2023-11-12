Şırnak'ta yangın: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

AA
Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:29
Şırnak'ta yangın: 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı
Abone Ol google-news

Şırnak merkeze  bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında K.Y. (12), E.U. (14) U.M.K. (15) ve İ.T. (14) yaralandı.

Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 


Şırnak Yangın

En Çok Okunan Haberler