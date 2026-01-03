Sırra kadem basan Elif'i arama çalışmaları 7'nci gününde: Dijital verilerden de sonuç alınamadı

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal’dan (34), 7 gündür haber alınamıyor. 300 personel sahada görev yaparken, jandarmanın iz takip köpekleri de aramalarda kullanılıyor. Yukarıyapıcı Göleti'nin üst kısmındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Soruşturma sürerken, dijital verilerde yapılan incelemeden de sonuç alınamadığı öğrenildi.

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması yürütüyor. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri, Bursa ve çevre illerden de sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de bölgeye takviye olarak sevk edilirken, Kumal’ı arama çalışmaları 300 personel ile ATV ve motokrosçuların da aralarında olduğu 50’nin üzerinde araçla 7’nci gününde de sürüyor. Jandarmanın iz takip köpekleri de çalışmalara destek veriyor.

HAVADAN ARAMALARA FIRTINA ENGELİ

Bölgede etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle helikopter, Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve dronla havadan arama yapılamıyor. Deniz polisi ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri (SAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri de olumsuz hava şartları nedeniyle Yukarıyapıcı Göleti ile denizde dalış yapamazken, çalışmalar sadece karadan sürdürülüyor.

Ekipler çalışmalarını Elif Kumal ile erkek arkadaşının kamp yaptığı Yukarıyapıcı Göleti’nin üst kısmındaki ormanda yoğunlaştırdı. Hem sık ağaçların arası hem de araçla geçilebilecek bölgeler adım adım aranıyor. Ancak şu ana kadar ne Elif’e ne de kaza yapmış olabileceği ihtimaline karşı otomobiline ait bir iz bulunamadı.

DELİL OLMADIĞI İÇİN SERBEST BIRAKILDI

Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve gizlilik kararı alınan soruşturma sürerken, dijital verilerden de sonuç alınamadığı öğrenildi. Elif Kumal’ın cep telefonundan, kaybolduğu günden sonra hiçbir sinyal alınamazken, erkek arkadaşı Enis G.’nin telefon konuşmaları, mesajları ve sanal medyasında yapılan incelemede de delil niteliği taşıyacak bir emareye rastlanmadığı belirtildi. Enis G. ve yanındaki Yavuz isimli arkadaşının, gözaltı süresi dolduğu ve Elif Kumal’ın kaybolmasıyla ilgili bir delil olmadığı için adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.