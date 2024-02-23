Sırrı Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bornova Belediyesi'nin eski başkanlarından Süleyman Sırrı Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:20
Sırrı Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı
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Bornova Belediye Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yapmış olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Sırrı Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı. Aydoğan için Bornova Belediyesi’nde tören düzenlendi.

Törene milletvekilleri, mevcut ve eski başkanlarının yanı sıra adaylar, siyasi parti ile STK temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Tören sonrası Aydoğan’ın naaşı Bornova Merkez Cami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


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