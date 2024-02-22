Sırrı Aydoğan'ın cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:32

Güncelleme: 22.02.2024 - 14:32

İzmir'in eski başkanlarından olan ve dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Süleyman Sırrı Aydoğan’ın cenaze programı netleşti.

Aydoğan’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Bornova Merkez Cami’den kaldırılarak ve son yolculuğuna uğurlanacak.

SÜLEYMAN SIRRI AYDOĞAN KİMDİR?

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapmış olan Dr. Süleyman Sırrı Aydoğan, 1947 yılında Bornova'da doğdu. Siyasete 1965 yılında CHP ile giren Aydoğan, partinin gençlik kolları ve ilçe teşkilatlarında çalıştı.

1977 yılında Bornova Belediye Başkanı olan Sırrı Aydoğan, bu görevini 12 Eylül 1980 İhtilali'ne kadar üç yıl boyunca sürdürdü. 2004 yılında Aziz Kocaoğlu'nun Ahmet Piriştina'nın ölümü üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından O'nun yerine Bornova Belediye Başkanı seçildi. İkinci kez geldiği görevi 5 yıl boyunca başarıyla yürüttü. Bornova Belediye Başkanlığı görevinin ardından Aziz Kocaoğlu döneminde uzun yıllar İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Doktor Sırrı Aydoğan, Aliye Aydoğan ile evli ve Murat, Yusuf ile Senem adlı üç çocuk sahibiydi.

