Sırrı Süreyya Önder'in hayatı belgesel oluyor

Kalp krizi sonucu 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Eşitlik Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatı belgesel film oluyor.

“Helallik ne ki… Ben helallik konusunda biraz zayıfım. Benden helallik isteyen herkese hakkım helaldir” diyen Sırrı Süreyya Önder'in hayatı, "Süreyya" adlı belgeselle anlatılacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, ilk çekimler TBMM Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala’nın makamında yapılacak.

Yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı, gazeteci ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, renkli kişiliğiyle tanınıp seviliyordu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Önder, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi.

Ankara'da düzenlenen darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.

Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.

Yaptığı bir konuşma nedeniyle "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Önder, bir çocuk babasıdır.