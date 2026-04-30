Sırrı Süreyya Önder ölümünün 1. yılında anılacak

İstanbul'da 3 Mayıs 2025'te kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ölüm yıldönümünde mezarı başında anılacak.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar denildi: "Aramızdan ayrılışının birinci yılında sevgili yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder’i, sonsuzluğa uğurlandığı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anıyoruz. 3 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te düzenlenecek anma törenine tüm dostlarını, yoldaşlarını ve halklarımızı davet ediyoruz. Barışın yılmaz elçisi, seni unutmadık, unutmayacağız."

Ankara’da ise Anatolia Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan anma törenine DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz ve DEM Parti Ankara İl Eşbaşkanı Fatin Kanat konuşmacı olarak katılacak.