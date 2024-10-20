Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, Şenyaşar ve Yıldız ailelerine aracı oluyor

Yayınlanma: 20.10.2024 - 17:17

Güncelleme: 20.10.2024 - 17:17

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Suruç’ta husumetli olan Yıldız ve Şenyaşar aileleriyle görüşüyor. İlk olarak Yıldız ailesiyle bir araya gelen ikili, daha sonra Şenyaşar ailesini ziyaret etti. Ziyarette husumetin son bulması için aile fertleriyle görüşme sağlandığı iddia edildi.

ŞENYAŞAR VE YILDIZ AİLESİ ARASINDAKİ HUSUMET

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınları, 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesinde Suruç’ta esnafı ziyaret etmişti. Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi fertleri arasında silahlı kavga çıkmıştı. Dükkanda başlayan olay, yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etmiş, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmişti. Çıkan olaylarda 8 kişi de yaralanmıştı.

Şenyaşar ailesinin iş yerinde yaşanan olaya ilişkin davada, olay sırasında ağır yaralanan Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın olaydan 15 ay sonra adliyeye teslim olan ağabeyi Enver Yıldız’a ise "haksız tahrik altında suç işlediği" gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Önceki gün görülen duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.