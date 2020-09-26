Tuncay Özkan'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, gözaltına alınan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Kandıra Cezaevi'nde çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen "Kobani eylemlerine" ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.
Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyeleri de yer alıyor.
Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de operasyon kapsamında dün Aksaray'da gözaltına alındı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Önder ile 2019 yılında Kandıra Cezaevi'nde çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Ya ben onu cezaevinde ziyaret ediyorum ya da o beni. Bu bizim kaderimiz değil. Bu, adalet ve özgürlüğe düşman, zalimlerin zulmü... Biz bu duvarı yıkacağız... Sırrı Süreyya Önder ve masumlara özgürlük..." notunu düştü.
Ya ben onu cezaevinde ziyaret ediyorum ya da o beni. Bu bizim kaderimiz değil. Bu, adalet ve özgürlüğe düşman, zalimlerin zulmü... Biz bu duvarı yıkacağız... Sırrı Süreyya Önder ve masumlara özgürlük... pic.twitter.com/R4330AxgvO— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) September 26, 2020
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